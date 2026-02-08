El primer festival del año, con más derrotas que victorias

Un para nada común saldo negativo de cinco combates ganados y siete perdidos tuvo la delegación olavarriense en el primer evento del 2026 organizado “Al estilo Carlos López” y fiscalizado por la Comisión Municipal de Boxeo.

El evento que había tenido complicaciones a pocas horas del inicio con varias modificaciones en la cartelera, tuvo otro traspié a pocas horas de su inicio ya que el púgil Alex López de Vedia no se presentó para cerrar la velada ante el representante de FB Box, Bruno “Rayo” Marín.

Las victorias fueron para Junior Bargas, Rodrigo Vázquez, Erik Tobio, Sofía Olivetto y Martina Ottogalli y en las dos peleas de fondo, hubo derrotas para Isaías Oliveto del Boxing Cos ante Gonzalo Cruz de La Plata y de Tomás Coca del Turco Box ante Franco Giménez.

Los resultados:

Bautista Duarte (Pendas Box) perdió con Joel Bornero (Tigre)

Eric Tobio (Boxing Cos) ganó ante Matias Crotolari (Bolivar)

Abigail Acuña (Oto Box) cayó Pia González (Estudiantes de La Plata)

Rodrigo Vázquez (FB Box) venció a Santiago Gerez (CABA)

Dominique Lauhle (FB Box) no pudo ante Agustina Gerez (CABA)

Tomas Uvilla (Uvi Box) perdió con Federico Santillan (Bolívar)

Junior Bargas (Matadero Box) se impuso a Uriel Córdoba (Bolivar)

Martina Ottogalli (FB Box) derrotó a Carolina Rodriguez (Laprida)

Diego Requena (Matadero Box) cayó ante Santino Rodríguez (Estudiantes de La Plata)

Sofía Olivetto (Oto Box) se impuso a Mailen Galabert (Tandil)

Tiziano Costa (Punta Alta) cayó con Ismael Dominguez (Tandil)

Fondo:

Tomas Coca (Turco Box) perdió ante Franco Giménez (Tigre)

Isaias Oliveto (Boxing Cos) cayó con Gonzalo Cruz (Estudiantes de la Plata)

Fuente: Gustavo Burgardt