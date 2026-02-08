Intentó cruzar la Autopista Buenos Aires-La Plata y murió atropellado

Un trágico accidente se produjo en las últimas horas, cuando un peatón intentó cruzar la Autopista Buenos Aires-La Plata, a la altura del kilómetro 27 en la localidad bonaerense de Berazategui.

Fuentes policiales informaron que el hecho se registró alrededor de las 21:23 del sábado y fue alertado a oficiales de seguridad vial.

Al arribar, los policías constataron la presencia de un automóvil Ford Fiesta blanco, conducido por Walter Félix Collazo, de 53 años, que por causas que aún se investigan embistió a un peatón.

Minutos después se hizo presente una ambulancia de la concesión de la autopista, una médica confirmó el fallecimiento de la víctima en el lugar.

El hombre no pudo ser identificado, por lo que fue consignado como NN, mientras que la escena fue preservada para las tareas periciales, interviniendo Policía Científica de Berazategui.

La causa fue caratulada como homicidio culposo e interviene la UFIyJ en turno especializada en delitos culposos del Departamento Judicial Quilmes, a cargo de la fiscal Santilín.

Como consecuencia del operativo, los carriles rápido y central permanecieron obstruidos durante varias horas, por lo que el tránsito circuló con demoras por el carril lento y la banquina externa.