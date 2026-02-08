¿Quiénes son los therians y en qué ciudad bonaerense se van a reunir próximamente?

Una nueva expresión social comenzó a ganar visibilidad enen las últimas semanas a partir del crecimiento de la comunidad, integrada por personas que sienten una identificación interna con animales no humanos.

El fenómeno, conocido como teriantropía, encontró en las redes sociales un canal clave de difusión y organización. De hecho, se anunció una juntada therian en la ciudad del norte bonaerense para este 10 de febrero, y simultáneamente una movida anti-therian, lo que muestra el impacto que causa la comunidad.

La teriantropía es una vivencia identitaria en la que una persona se reconoce internamente vinculada a un animal, ya sea a nivel psicológico, emocional o espiritual. Desde la propia comunidad aclaran que no se trata de un juego, una moda pasajera ni una actividad recreativa, sino de una forma de percibirse a uno mismo.

En los últimos meses, esta expresión comenzó a ganar notoriedad en plataformas como TikTok, Instagram y YouTube, donde usuarios comparten testimonios personales, reflexiones y contenidos vinculados a su identidad therian. La viralización de estos relatos permitió que personas con experiencias similares se reconozcan entre sí y comiencen a organizarse a nivel local.

Ojo: no hay que confundir a los therians con los furries. Estos últimos, más allá de que también usen máscaras o trajes animales, forman parte de un fandom centrado en personajes antropomórficos: animales con rasgos humanos, como hablar, vestirse o caminar erguidos.

Juntada en Plaza Mitre de San Nicolás

Impulsados por esa visibilidad creciente, integrantes de la comunidad convocaron a una “juntada therian” que se realizará el próximo martes 10 de febrero a las 17.30 en la Plaza Mitre, un espacio público elegido para facilitar el acceso y la participación.

Según comentaron, el encuentro tiene como finalidad socializar, intercambiar vivencias y trasladar estas experiencias del ámbito digital al cara a cara, en un entorno abierto y distendido. Durante este tipo de reuniones, algunos participantes suelen utilizar accesorios como orejas o colas, o expresarse corporalmente como parte de su manifestación identitaria, siempre desde el respeto mutuo.

Organización, recomendaciones y contacto previo

Desde la organización señalaron que la juntada no incluye actividades formales ni espectáculos, sino que se trata de un espacio de encuentro entre pares. También recomiendan que quienes estén interesados en participar se contacten previamente a través de redes sociales como TikTok o Instagram, donde se realiza la coordinación y se brinda información adicional.

Asimismo, remarcaron la importancia de mantener un clima de cuidado y respeto, tanto entre los asistentes como con el entorno, y aclararon que la convocatoria está abierta a personas interesadas en conocer más sobre la comunidad therian, siempre desde una actitud de comprensión y diálogo.