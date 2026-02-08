Intentó esquivar dos carpinchos en Ruta 3: chocó con un camión y perdió la vida

Un grave accidente de tránsito se produjo este domingo por la madrugada en la Ruta Nacional N.º 3, a la altura del kilómetro 424, y dejó como saldo una persona fallecida.

Por causas que se investigan, un automóvil Volkswagen Voyage colisionó contra un camión Mercedes-Benz.

Según publicó La Voz del Pueblo, el vehículo menor habría impactado previamente contra dos carpinchos, y al intentar esquivarlos, terminó chocando también contra el vehículo mayor.

Como consecuencia del violento impacto su único ocupante perdió la vida en el lugar.

El conductor del camión, en tanto, sufrió golpes leves y no se reportaron heridas de gravedad.

Hasta el momento, no trascendieron datos sobre la identidad ni el lugar de origen de la víctima fatal.