Golf: Federico Bidé se consagró ganador del Torneo Apertura

Finalizó el primer Medal Play 36 hoyos del 2026 y ante un gran marco de deportistas, la victoria en la categoría principal fue para Federico Bidé.

En el campo de golf del Club Estudiantes se completaron los segundos 18 hoyos del Torneo Apertura “Prado Camiones” que estuvo reservado para cinco categorías y casi un centenar de deportistas.

 

En la jornada del domingo, Federico Bidé se consagró en la categoría Scratch con un total de 138 golpes, seguido por Alberto Duarte con 139 y Juan Ignacio Messineo Baliño con 141.

 

En Hasta 9 de Hándicap, el primer puesto fue para Walter Vega con 136 golpes, escoltado por Alberto Duarte y Esteban González con 137.

 

En la categoría De 10 a 16, el ganador fue Antonio Da Silva con 131 golpes. El segundo lugar quedó para Ramiro Derdoy con 136 y el tercero para Diego Green con 138.

 

En De 17 a 24, Juan Peruilh fue el ganador con 136 golpes, seguido por Carlos Blando y Eduardo López, ambos con 139.

 

Por su parte, en De 25 al Máximo, el triunfo fue para Fernando López Osornio con 127 golpes. Completaron el podio Fernando Recalde con 135 y Ricardo De Belaustegui con 138.

 

Finalizado el Torneo Apertura quedó oficialmente inaugurado el ranking 2026 con y sin ventaja. 

 

Fuente: Prensa CAE

 

