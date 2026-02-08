La “Hi-Race Nigth” fue una fiesta con festejos para Díaz y Trumpio | Infoeme
Domingo 08 de Febrero 2026 - 19:42hs
31°
Domingo 08 de Febrero 2026 - 19:42hs
Olavarría
31°
Infoeme
 |  deportes
 |  Aventura
 - 8 de Febrero de 2026 | 19:38

La “Hi-Race Nigth” fue una fiesta con festejos para Díaz y Trumpio

En la noche del sábado, y por los cerros sierrabayaneses se completó la “Hi-Race Nigth” y en la categoría principal, las victorias fueron para Diego Díaz y Laura Trumpio.

Fotos: Andrés Arouxet

El tradicional “Desafía a Sierras Bayas” tuvo una nueva propuesta para el verano y con más de 300 atletas se completó la carrera nocturna por Bella Vista.

 

La carrera que ofreció distancias de 12 y 6 kilómetros contó con gran aceptación de atletas que le hicieron frente a los cerros de la localidad.

 

 

En la distancia principal, la victoria fue para Diego Díaz que necesitó 46 minutos y 46 segundos para cruzar el globo de llegada. El olavarriense fue escoltado por Lucas Martín, Luciano Sosa, Diego Cisneros y Ezequiel Magallane, todos destacados deportistas locales.

 

Entre las Damas, Laura Trumpio fue la ganadora con 1:03:13. Agostina Suárez y Yamila Evaristo fueron segunda y tercera y el Top5 lo completaron Marianela Fernández y Juliana Mitre.

 

 

Marcelo Gallo fue el más rápido en los 6K y entre las Damas, Valentina Martín se quedó con el triunfo.

 

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME