La “Copa de Verano” del “Bataraz” tiene campeones

La Subcomisión de Fútbol Menor del Club Estudiantes completó la 13° edición de la competencia veraniega que estuvo reservada para las categorías 2010 y 2014 y se llevó a cabo en el Parque Guerrero.

Durante el último día de torneo se disputaron las finales de Copa de Oro y Copa de Plata en las categorías 2010 y 2014.

CAE Negro se consagró campeón de la Copa de Oro en la categoría 2010 tras vencer 1 a 0 a Embajadores Verde en una final muy disputada. CAE Blanco igualó 1 a 1 ante Colonias y Cerros Negro y se impuso 3 a 2 en la definición por penales en la Copa de Plata.

Por otro lado, en la categoría 2014, El Fortín obtuvo el título al imponerse por 5 a 2 frente a CAE Blanco en la definición de la Copa de Oro y en la Copa de Plata, CAE Negro empató 2 a 2 frente a Villa Mailín y logró el título tras ganar 4 a 3 en los penales.

En lo que respecta a los premios individuales, en categoría 2010, el goleador del torneo fue Bruno Dentaro (Embajadores Verde), con 6 goles y la valla menos vencida quedó en manos de Embajadores Verde, con solo un gol recibido durante el certamen, defendida por Lucas Goenaga y Franco Ducca. La figura de la final de Copa de Plata fue Valentino Gioitta (CAE Blanco), mientras que la figura de la final de Copa de Oro fue Tomás Bonavetti (CAE Negro).

En categoría 2014, el goleador fue Dairon Marrero (El Fortín), con 5 goles y la valla menos vencida correspondió a El Fortín, con 5 goles en contra, defendida por Valentino Fernando y Bruno Calderón. La figura de la final de Copa de Plata fue Emilio Jáuregui (CAE Negro) y la figura de la final de Copa de Oro, Santino Stein (El Fortín).

Fuente: Prensa CAE