Inicia la temporada boxística en El Fortín

En la jornada del último jueves, quedó oficialmente presentado el primer festival de boxeo del 2026 organizado “Al estilo Carlos López” y la fiscalización de la Comisión Municipal de Boxeo de Olavarría.

La presentación del festival de apertura del corriente año se efectuó este jueves en la Sociedad de Fomento Provincias Unidas, sede del FB Box y con la presencia del organizador, Carlos López, el titular de la Comisión Municipal de Box, Matías Cirigliano, los púgiles del FB Box, Bruno Marin, Martina Ottogalli, Rodrigo Vázquez y Dominique Lauhle, y sus entrenadores, Fabian Benito y Nicolas Telechea.

Dentro de la presentación, quedó confirmado que la cartelera de este viernes sufrió modificaciones de último momento y debieron reprogramarse 10 peleas. El evento, tendrá en primer turno exhibiciones y desde las 21:00 darán inicio los duelos amateur preliminares para terminar con un triple fondo.

Además, Matias Cirigliano anunció que la Federación Argentina de Boxeo llegará a Olavarria con una capacitación a efectuarse el 28 del corriente mes.

La programación:

Abigail Acuña (Oto Box) vs Pia González (Estudiantes de La Plata)

Rodrigo Vázquez (FB Box) vs Santiago Gerez (CABA)

Eric Tobio (Boxing Cos) vs Matias Crotolari (Bolivar)

Bautista Duarte (Pendas Box) vs Joel Bornero (Tigre)

Tomas Uvilla (Uvi Box) vs Federico Santillan (Bolivar)

Dominique Lauhle (FB Box) vs Agustina Gerez (CABA)

Junior Bargas (Matadero Box) vs Uriel Córdoba (Bolivar)

Martina Ottogalli (FB Box) vs Carolina Rodriguez (Laprida)

Diego Requena (Matadero Box) vs Santino Rodríguez (Estudiantes de La Plata)

Sofía Olivetto (Oto Box) vs Mailen Galabert (Tandil)

Tomas Coca (Turco Box) vs Franco Giménez (Tigre)

Triple Fondo:

Tiziano Costa (Punta Alta) vs Ismael Dominguez (Tandil)

Isaias Oliveto (Boxing Cos) vs Gonzalo Cruz (Estudiantes de la Plata)

Bruno Marín (FB Box) vs Alex López (Vedia)