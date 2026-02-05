Mateo Mendía estrenó la camiseta “Calamar”

La Copa Argentina lleva adelante los primeros partidos del año y en el debut de Platense, Mateo Mendía sumó su primer partido.

El “Calamar” derrotó 1 a 0 a Argentino de Monte Maíz en el duelo correspondiente a los Treintaidosavos de Final del certamen más federal del país.

El único gol del partido disputado en el Estadio Ciudad de Caseros fue obra de Víctor Cuesta a los 90´ en lo que significó el debut del olavarriense Mateo Mendía con la camiseta del equipo de Vicente López.

“Muy contento por el triunfo y el debut con esta camiseta. Vamos por más calamares”, dijo Mendía en sus redes sociales.