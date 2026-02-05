Mateo Mendía estrenó la camiseta “Calamar” | Infoeme
Jueves 05 de Febrero 2026 - 22:44hs
18°
Jueves 05 de Febrero 2026 - 22:44hs
Olavarría
18°
Infoeme
 |  deportes
 |  Copa Argentina
 - 5 de Febrero de 2026 | 22:32

Mateo Mendía estrenó la camiseta “Calamar”

En la noche del pasado miércoles, Mateo Mendía tuvo su debut con la camiseta de Platense. Fue en la victoria en Copa Argentina.

Foto: Prensa Platense

La Copa Argentina lleva adelante los primeros partidos del año y en el debut de Platense, Mateo Mendía sumó su primer partido.

 

El “Calamar” derrotó 1 a 0 a Argentino de Monte Maíz en el duelo correspondiente a los Treintaidosavos de Final del certamen más federal del país.

 

El único gol del partido disputado en el Estadio Ciudad de Caseros fue obra de Víctor Cuesta a los 90´ en lo que significó el debut del olavarriense Mateo Mendía con la camiseta del equipo de Vicente López.

 

Muy contento por el triunfo y el debut con esta camiseta. Vamos por más calamares”, dijo Mendía en sus redes sociales.

 

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME