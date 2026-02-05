Néstor Leiva y Ricardo De Beláustegui ganaron los 9 hoyos | Infoeme
Jueves 05 de Febrero 2026
22:43hs
Olavarría
 deportes
 Golf
 5 de Febrero de 2026 | 20:50

Néstor Leiva y Ricardo De Beláustegui ganaron los 9 hoyos

Como cada miércoles hubo actividad con la disputa del tradicional certamen de mitad de semana y fue con triunfos para Néstor Leiva y Ricardo De Beláustegui.

En el campo de golf del Club Estudiantes se disputó el tradicional Medal Play 9 hoyos del “Torneo de los Miércoles” que estuvo reservado para dos categorías.

 

Néstor Leiva con 32 golpes ganó en Hasta 20 de Hándicap siendo escoltado por Carlos Blando y Lucas Pagano con 33 golpes.

 

En 21 al Máximo la victoria fue para Ricardo De Beláustegui con 31 golpes con José Armendano y Daniela Manarino con 33 golpes como acompañantes en el podio. 

 

Culminado este Torneo, las expectativas crecen para el “finde” con la doble jornada que tendremos con el Torneo Apertura “Prado Camiones” que será en la modalidad Medal Play 36 hoyos donde ya hay cerca de 100 inscriptos.

 

Fuente: Prensa CAE

 

