Vuelta a clases: Banco Provincia lanza descuentos del 20% y 9 cuotas sin interés

Con el comienzo del ciclo lectivo cada vez más cerca, Banco Provincia lanza una serie de promociones destinadas a acompañar a las familias en las compras imprescindibles para el regreso a las aulas. Durante febrero, la banca pública bonaerense brinda distintos beneficios con sus tarjetas de crédito, la app Cuenta DNI y su plataforma de comercio electrónico, Provincia Compras, que abarcan rubros clave como indumentaria, librerías comerciales, librerías de texto, ópticas y jugueterías.

En el caso de las tarjetas de crédito VISA y Mastercard emitidas por el banco, las y los clientes pueden acceder a ahorros y planes de financiación en comercios adheridos de toda la provincia. Para las compras de indumentaria escolar y artículos de casas de deportes, el beneficio contempla hasta un 20% de descuento y la posibilidad de pagar en hasta 9 cuotas sin interés.

En tanto, las jugueterías y librerías comerciales ofrecen hasta un 10% de ahorro y financiación disponible en hasta 4 cuotas sin interés. A su vez, las ópticas y librerías de texto permiten abonar en hasta 4 cuotas sin interés, una opción pensada para la compra de anteojos recetados y libros escolares.

El portal Provincia Compras también forma parte de la campaña de vuelta a clases y en febrero ofrece dos acciones espaciales: del 10 al 12 habrá 18 cuotas sin interés y del 24 al 26 habrá 12 cuotas sin interés, en productos seleccionados de toda tienda. La oferta está disponible para todas las personas que operan con tarjetas de crédito Visa o Mastercard del Banco Provincia y promete ser una alternativa para quienes prefieren realizar sus compras online.

Por otro lado, quienes utilicen Cuenta DNI pueden acceder en febrero a un ahorro del 10% en librerías adheridas, un beneficio que busca aliviar los gastos asociados a útiles y textos escolares. Esta promoción se suma a las ya habituales propuestas de la app, que continúa ampliando su presencia en comercios de cercanía.

Finalmente, el programa Me Sumo se integrará a la iniciativa con una acción especial: entre el 9 y el 12 de febrero se ofrecerá un 30% de ahorro en puntos sobre los canjes del rubro Vuelta a Clases, lo que permitirá obtener productos con un menor costo en términos de puntos acumulados.

Con esta batería de beneficios, Banco Provincia busca apoyar a las familias bonaerenses en uno de los períodos de mayor demanda de consumo del año, y así facilitar el acceso a productos escolares esenciales mediante diferentes modalidades de ahorro y financiación.

Una por una, todas las promos de la vuelta a clases:

TARJETAS DE CRÉDITO VISA Y MASTERCARD

Indumentaria. Descuentos y cuotas sin interés en diferentes marcas: Nike, Decathlon, Authogar, Open Sports, Trip, Grimoldi, Vans, Top Sport, Chelsea, Punto Deportivo, Paruolo, Class Life, Uniformes, etc.

Descuentos y cuotas sin interés en diferentes marcas: Nike, Decathlon, Authogar, Open Sports, Trip, Grimoldi, Vans, Top Sport, Chelsea, Punto Deportivo, Paruolo, Class Life, Uniformes, etc. Ópticas: 4 cuotas sin interés, los jueves y viernes, en ópticas seleccionadas.

4 cuotas sin interés, los jueves y viernes, en ópticas seleccionadas. Librerías y jugueterías comerciales: 10% de ahorro y 4 cuotas sin interés, todos los días, sin tope de reintegro.

10% de ahorro y 4 cuotas sin interés, todos los días, sin tope de reintegro. Librerías de texto: 4 cuotas sin interés, todos los días.

4 cuotas sin interés, todos los días. Especial indumentaria y casas de deportes: 20% de ahorro y 4 cuotas sin interés, los viernes 13 y 27 y los sábados 14 y 28 de febrero, con tope de $20.000 por transacción. Incluye Open Sports, Trip y Adidas Mar del Plata.

20% de ahorro y 4 cuotas sin interés, los viernes 13 y 27 y los sábados 14 y 28 de febrero, con tope de $20.000 por transacción. Incluye Open Sports, Trip y Adidas Mar del Plata. Especial Authogar: 20% de ahorro y 4 cuotas sin interés, con tope de $20.000 por transacción.

CUENTA DNI

Librerías de Texto: 10% de descuento sin tope, los lunes y martes.

10% de descuento sin tope, los lunes y martes. Comercios de barrio: 20% de ahorro, todos los viernes, con tope de $5.000 por semana. Este beneficio incluye todos los rubros, por lo que se puede aprovechar en librerías comerciales.

PROVINCIA COMPRAS

18 cuotas sin interés , del 10 al 12 de febrero.

, del 10 al 12 de febrero. 12 cuotas sin interés, del 24 al 26 de febrero.

MESUMO