Pergamino: murió el chofer de un camión que despistó y volcó en la ruta 32

La víctima fue identificada como Cristian Athos Sauco, de Junín, quien transportaba una carga de aceite vegetal hacia el puerto de Rosario.

Un chofer murió hoy por la mañana luego de despistar y volcar con un camión cisterna cargado con aceite vegetal sobre la ruta provincial 32, entre Manuel Ocampo, partido de Pergamino, y el acceso a General Gelly, en la provincia de Santa Fe, tras una intensa tormenta.

De acuerdo con el diario La Opinión de Pergamino, el vehículo siniestrado transportaba una carga de aceite vegetal procedente de Junín y tenía como destino final el puerto de Rosario. La víctima fue identificada como Cristian Athos Sauco, justamente juninense, informó el diario La Verdad. Por causas que aún son materia de investigación, el chofer perdió el control del vehículo, salió despistado de la calzada y cayó sobre la ribera del arroyo que atraviesa esa zona rural.

Según el sitio oficial de meteorología local, clima.pergamino.gob.ar, durante la madrugada y la mañana de este jueves se registraron aproximadamente 50 milímetros de lluvia, acompañados por caída de granizo en distintos sectores de la región. Automovilistas y camioneros que circulaban por la zona y presenciaron el siniestro detuvieron su marcha para auxiliar al conductor y dieron aviso inmediato al sistema de emergencias 911.

El conductor del camión fue asistido en el lugar y trasladado de manera preventiva por una ambulancia del servicio de emergencias al Hospital San José de Pergamino. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, se confirmó su fallecimiento poco después de su ingreso al centro de salud.

Fuente: Agencia DIB

