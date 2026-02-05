El Conicet halló una “medusa fantasma” de 11 metros en el Mar Argentino

Un equipo de investigadores argentinos logró capturar imágenes inéditas de uno de los habitantes más enigmáticos del océano profundo: la medusa fantasma.

El hallazgo tuvo lugar en el Atlántico Sur, en el marco de la campaña “Vida en los extremos”, que utilizó el buque laboratorio R/V Falkoor (too) para explorar zonas prácticamente desconocidas de nuestra plataforma continental, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

Se trata de la Stygiomedusa gigantea, una especie tan esquiva que solo ha sido registrada 130 veces en más de un siglo.

Una criatura excepcional

A diferencia de las medusas que suelen verse en las costas, esta especie carece de tentáculos con aguijón. Su anatomía está diseñada para la supervivencia en la oscuridad total:

Brazos bucales: Posee cuatro extensiones que alcanzan los 10 metros de largo, las cuales utiliza para envolver y capturar peces y plancton.

Rareza extrema: Desde que fue descubierta en 1910, los registros mundiales de esta especie son escasos, lo que convierte a este avistamiento en un hito para la biología marina local.

El Mar Argentino como reservorio

La expedición, que recorrió desde Buenos Aires hasta Tierra del Fuego entre diciembre de 2025 y enero de 2026, puso la lupa en ecosistemas críticos como el cañón submarino Colorado-Rawson. Para los especialistas, encontrarse con un ejemplar de estas dimensiones refuerza la importancia de soberanía científica sobre el océano profundo.

"Estos hallazgos refuerzan la necesidad de seguir investigando el océano profundo", señaló María Emilia Bravo, jefa científica de la campaña. Según los investigadores, el avistamiento de este espécimen de dimensiones similares a un autobús escolar demuestra que el Mar Argentino aún esconde secretos de biodiversidad que la ciencia apenas comienza a comprender. (NA)