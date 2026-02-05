Matías Sesto al “Chaira” para completar “a los mayores” | Infoeme
Jueves 05 de Febrero 2026
18:49hs
Olavarría
 deportes
 Torneo Federal
 5 de Febrero de 2026

Matías Sesto al “Chaira” para completar “a los mayores”

Racing completó todas sus fichas mayores para la venidera edición de la Liga Federal con el arribo de Matías Sesto.

Matías Sesto comenzó a entrenar en Racing y será jugador “Chaira” para la venidera competencia de la tercera categoría del básquet nacional.

 

Sesto, con reconocido pasado en diferentes categorías nacionales, vuelve a la actividad tras un semestre alejado por lesión y en el entrenamiento nocturno de Racing del pasado miércoles, conoció a sus compañeros.

 

El olavarriense se suma para completar las fichas mayores del elenco dirigido por Matías Orlando y ya se sumó a los entrenamientos de cara al certamen donde competirá ante su clásico rival -Estudiantes-, All Boys de Santa Rosa, Ferro y Sportivo Independiente de General Pico e Independiente de Tandil.

 

Por otro lado, la dirigencia racinguista trabaja para poder confirmar las restantes fichas juveniles que se sumarán al equipo que desde el lunes trabaja a las órdenes de Orlando.

 

