Matías Sesto al “Chaira” para completar “a los mayores”

Matías Sesto comenzó a entrenar en Racing y será jugador “Chaira” para la venidera competencia de la tercera categoría del básquet nacional.

Sesto, con reconocido pasado en diferentes categorías nacionales, vuelve a la actividad tras un semestre alejado por lesión y en el entrenamiento nocturno de Racing del pasado miércoles, conoció a sus compañeros.

El olavarriense se suma para completar las fichas mayores del elenco dirigido por Matías Orlando y ya se sumó a los entrenamientos de cara al certamen donde competirá ante su clásico rival -Estudiantes-, All Boys de Santa Rosa, Ferro y Sportivo Independiente de General Pico e Independiente de Tandil.

Por otro lado, la dirigencia racinguista trabaja para poder confirmar las restantes fichas juveniles que se sumarán al equipo que desde el lunes trabaja a las órdenes de Orlando.