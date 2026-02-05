Olavarrienses en Liga Argentina: duelo local en Viedma

La segunda categoría del básquet nacional sigue adelante con la disputa de la Fase Regular y en Viedma, hubo enfrentamiento de olavarrienses con festejo para el deportista del elenco rionegrino.

Deportivo Viedma logró una enorme victoria por 83 a 65 ante Villa Mitre en un colmado Polideportivo “Ángel Cayetano Arias” y llegó a la 9° victoria de la temporada sobre 19 presentaciones.

En el elenco ganador, la máxima figura fue Jeffrey Merchant con 16 puntos, 2 rebotes y 3 asistencias en 19:46 minutos en la cancha y en el “Tricolor”, Luciano Tambucci sumó 3 puntos y 1 rebote en 18:41.