Jueves 05 de Febrero 2026
Jueves 05 de Febrero 2026
 deportes
 Liga Argentina
 5 de Febrero de 2026

Olavarrienses en Liga Argentina: duelo local en Viedma

Jeffrey Merchant por un lado y Luciano Tambucci por el otro, se enfrentaron en la noche del miércoles en la continuidad de la Liga Argentina.

La segunda categoría del básquet nacional sigue adelante con la disputa de la Fase Regular y en Viedma, hubo enfrentamiento de olavarrienses con festejo para el deportista del elenco rionegrino.

 

Deportivo Viedma logró una enorme victoria por 83 a 65 ante Villa Mitre en un colmado Polideportivo “Ángel Cayetano Arias” y llegó a la 9° victoria de la temporada sobre 19 presentaciones.

 

En el elenco ganador, la máxima figura fue Jeffrey Merchant con 16 puntos, 2 rebotes y 3 asistencias en 19:46 minutos en la cancha y en el “Tricolor”, Luciano Tambucci sumó 3 puntos y 1 rebote en 18:41.

 

