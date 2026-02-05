Hallaron muerto con tres tiros a un ex funcionario de Ensenada | Infoeme
Hallaron muerto con tres tiros a un ex funcionario de Ensenada

El cuerpo fue encontrado esta mañana en una de las playas de Punta Lara.

Un ex funcionario de Ensenada fue hallado muerto y con tres tiros este jueves en una playa de Punta Lara y tras las primeras investigaciones confirmaron que se trata de Walter Roetta.

Fuentes del caso contaron a este medio que trabajadores municipales, que hacían tareas de limpieza, dieron aviso a las autoridades por la aparición del cuerpo de un hombre y que estaba vestido con un pantalón oscuro y una remera azul clara, se hallaba descalzo y boca arriba sobre un conjunto de piedras. 

De este modo, personal policial acudió al lugar y médicos del SAME certificaron el deceso. Allí se determinó que se trata de Walter Rovettaun ex inspector municipal de tránsito de Ensenada, quien se jubiló hace años. 

Junto al cuerpo se encontró una pistola calibre 22 (con martillo montado) y dos vainas servidas. Oficiales de Policía Científica trabajaron en el lugar, realizaron las pericias correspondientes y se llevaron el cuerpo para realizar la autopsia

En un informe preliminar se indicó que el cadáver presentaba dos disparos en la zona del tórax y uno en la cabeza. Un investigador contó ante La Buena Info que "la hipótesis que se trabaja apunta a un suicidio, creemos que falló en sus primeros intentos y al quedar con sobrevida lo intentó por tercera vez”. 

El caso es investigado por le fiscalía 15 de La Plata a cargo de Cecilia Corfield. Hasta ahora la calificación es “averiguación de causales de muerte”

La hija del fallecido brindó más detalles del hecho y los mismos permanecen bajo reserva, no obstante se supo que van en línea con la línea de investigación que más se afirma: la del suicidio.

