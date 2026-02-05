Robaron una moto, un peluche y bebidas alcohólicas: tres jóvenes aprehendidos | Infoeme
 5 de Febrero de 2026 | 11:32

Robaron una moto, un peluche y bebidas alcohólicas: tres jóvenes aprehendidos

El personal del Comando de Patrullas de Olavarría aprehendió a tres jóvenes de 26, 19 y 18 años que protagonizaron un robo y dos hechos de hurto durante la jornada del miércoles.

Según se pudo saber, los hombre habían robado una moto 110 cc. luego de generar daños en los cables de ignición. Posteriormente sustrajeron mercadería de kioscos ubicados en la zona de la avenida Colón entre Brown y Avenida Pringles.

Finalmente, los sospechosos fueron interceptados en Lavalle y Álvaro Barros, donde se constató que transportaban un peluche, una caja de bombones, una mochila y una botella de vodka que habían sido robados de comercios de la zona.

Las causas fueron caratuladas como "Robo Infraganti" y dos hechos de "Hurto infraganti" que cuentan con la intervención de la UFI N° 10.

Los tres jóvenes fueron trasladados y alojados en la sede de la Comisaría Primera.

