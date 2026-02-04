Hubo duelo olavarriense en Formosa

En el Cincuentenario de Formosa, La Unión recibió a Oberá Tenis Club y fue con victoria visitante en un nuevo duelo de locales en la máxima categoría del básquet nacional.

Oberá se quedó con la victoria ante La Unión de Formosa en el Cincuentenario por 100 a 82. Después de un equilibrado primer tiempo, el visitante hizo una gran segunda mitad.

En la “U” que sumó su décima derrota de la temporada y se prepara para recibir la “Copa Islas Malvinas”, Mariano Marina aportó 11 puntos, 4 rebotes, 1 asistencia y 1 recupero en 16:14 minutos jugados.

Bruno Sansimoni, en el “Celeste” misionero fue uno de los jugadores que llegó al doble dígito. Sumó 14 puntos, 2 rebotes y 2 asistencias en 22:11 minutos en la cancha.

Por otro lado, Agustín Brocal terminó el partido con 28:41 minutos donde logró 9 puntos, 1 rebote, 1 asistencia y 1 recupero.