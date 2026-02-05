Hallaron restos óseos de un hombre desaparecido hace meses en Salta

La investigación por la desaparición de Fernando José Rodríguez, ocurrida en mayo de 2025 en Salta, tuvo avances luego de que las autoridades confirmen que los restos óseos hallados tiempo atrás en la zona de búsqueda pertenecen al joven de 29 años.

El fiscal penal 2 de la Unidad de Graves Atentados Contra las Personas, Gabriel González, confirmó en las últimas horas que los análisis del Departamento de Biología Molecular Forense del CIF sobre los retos óseos hallados a fines de diciembre y un par de zapatillas pertenecen a Rodríguez, quien desapareció el 9 de mayo del año pasado durante las festividades patronales de la Virgen de Luján.

Desde aquel día se realizaron numerosas tareas de búsqueda e investigación, que incluyeron inspecciones en el lugar, declaraciones a testigos y despliegue de recursos especializados.

Es por eso por lo que entre el 17 y 18 de junio, personal de la Unidad de Investigación UGAP y fiscalía coordinó tareas específicas en un área de geografía compleja y de difícil acceso.

En dicho lugar el pasado 22 de diciembre y en los días posteriores “se encontraron restos óseos y un par de zapatillas”, por lo que las autoridades dispusieron su preservación y custodia, así como la extracción de material genético de las hermanas del ausente.

El Departamento de Biología Molecular Forense del CIF quedó a cargo de las pericias a los restos y el personal confirmó que uno de los elementos secuestrados “es compatible con las muestras de una de las hermanas, estableciendo científicamente una probabilidad de correspondencia superior al 99,99%, lo que permite atribuir de manera altamente confiable a Fernando José Rodríguez”.

El Ministerio Público Fiscal provincial indicó que la investigación continúa con la identificación de los restantes hallazgos y la realización de todas las diligencias necesarias para esclarecer el hecho.

En las numerosas tareas de búsqueda participaron distintos grupos especializados, que incluyeron el uso de canes adiestrados para rastreo de personas y búsqueda de restos humanos, drones y recorridas de campo realizadas por personal de la Policía de la Provincia, comprendiendo Infantería, División Bomberos, GORA, División Canes, GOPAR y el Departamento de Planificación y Coordinación Operativa, con apoyo adicional de equipos procedentes de la provincia de Tucumán.