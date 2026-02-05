Paritarias bonaerenses: el Gobierno convocó a estatales y docentes para reabrir la negociación

Tras el acuerdo salarial de enero, el Gobierno de la provincia de Buenos Aires convocó a los gremios estatales y docentes a retomar las negociaciones paritarias este jueves 5 de febrero, en una ronda clave para discutir salarios y mecanismos de compensación.

Tras el último aumento del 4,5% dividido en dos tramos, las autoridades provinciales retomarán el diálogo con los sindicatos que representan a los trabajadores del Estado provincial. La reunión está prevista a partir de las 12 horas en la sede del Ministerio de Trabajo bonaerense, en La Plata.

La convocatoria se inscribe en el compromiso asumido por el Ejecutivo de Axel Kicillof al cerrar la paritaria de 2025, que además dejó abierta la discusión correspondiente a 2026. En ese marco, la nueva reunión buscará dar continuidad al diálogo salarial iniciado semanas atrás.

Tal como reclamaron los gremios, la negociación volverá a poner el foco en la evolución de la inflación y en la necesidad de establecer cláusulas que permitan compensar la pérdida del poder adquisitivo. En particular, las partes discutirán los mecanismos destinados a cerrar el 2025, en niveles salariales acordes al avance de los precios.

Vale precisar que el último entendimiento había incluido un incremento retroactivo del 1% sobre los salarios de diciembre, con impacto en el medio aguinaldo, y un aumento del 3% correspondiente a enero, calculado sobre los haberes vigentes a octubre. De ese modo, los trabajadores percibieron una suba total del 4,5% en los salarios de enero.

Si bien la propuesta fue aceptada por los gremios estatales y la mayoría de los sindicatos docentes, con la excepción de la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), distintas organizaciones señalaron que el aumento resultó insuficiente frente a la pérdida acumulada durante el año y solicitaron una convocatoria temprana para febrero.

“No estamos exentos de la situación del país, valoramos la vocación al diálogo en un contexto de ajuste y asfixia hacia el pueblo de la provincia por parte del presidente Javier Milei”, afirmó el secretario general de ATE bonaerense, Claudio Arévalo.

En tanto, desde Gobernación advirtieron a los gremios de estatales bonaerenses sobre el complejo contexto fiscal, marcado por el recorte de transferencias del Gobierno nacional y la caída de la recaudación. “A pesar de eso, mantenemos el compromiso con la calidad de las condiciones laborales de sus trabajadores”, añadieron.

En paralelo, los trabajadores estatales nucleados en la Asociación Gremial de Empleados de Administración, Maestranza y Servicios (AMS) reclamaron una recomposición frente al impacto de la inflación, la equiparación de la bonificación compensatoria con la de la Caja de Empleados y la apertura de un marco regulatorio que garantice su participación en el juego online.

Finalmente, la reunión de este jueves permitirá reabrir formalmente la discusión salarial de 2026 y avanzar en definiciones que, de mantenerse la dinámica de los últimos encuentros, podrían contemplar aumentos de carácter bimestral. Además, el Ejecutivo bonaerense buscará consensuar con los gremios docentes las condiciones para garantizar el normal inicio del ciclo lectivo, previsto para el 2 de marzo.