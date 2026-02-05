Kicillof llega a Carmen de Patagones para recorrer obras en el distrito

El gobernador bonaerense Axel Kicillof llegará este jueves al municipio de Carmen de Patagones, que comanda el massista Ricardo Marino, para reunirse con sectores productivos e inaugurar obras financiadas por la Provincia, en medio de la paralización de la obra pública por parte del gobierno nacional de Javier Milei.

Según adelantó Marino en declaraciones radiales, el mandatario concentrará sus actividades en Carmen de Patagones para luego por la tarde trasladar su agenda al distrito lindero de Villarino. “Restan cerrar detalles”, expresó el jefe comunal del distrito sur de la provincia.

Sin embargo, el jefe comunal confirmó que Kicillof estará acompañado por ministros del gabinete provincial, como Carlos Bianco (de Gobierno) y Gabriel Katopodis (Infraestructura). “Podemos tener novedades sobre la Planta Depuradora de Líquidos Cloacales”, celebró.

Vale señalar que, la visita de Kicillof se producirá luego de aproximadamente catorce meses sin presencia oficial del Gobernador en Patagones. Su último paso por el distrito había sido en noviembre de 2024, mientras que previamente había estado en septiembre de 2022, cuando se dio inicio a la obra de la planta cloacal.