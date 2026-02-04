Alertas por calor y tormentas en Buenos Aires mientras se espera la llegada del frente frío

El clima de febrero continúa dando qué hablar. Mientras gran parte del territorio nacional estuvo dominado por un bloqueo atmosférico persistente que provocó calor y escasas precipitaciones, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene alertas por calor y tormentas para este miércoles en gran parte del país, incluida la provincia de Buenos Aires. En particular, la zona oeste de la provincia es la más afectada, con alertas amarillas tanto por temperaturas elevadas como por tormentas fuertes. Todo mientras se espera la llegada, el fin de semana, de un frente frío que traería el alivio tan esperado.

El calor continúa, según el último reporte del SMN, provocando una alerta amarilla en un sector del oeste bonaerense que incluye, entre otros partidos. Y del otro lado, están bajo la misma alerta una franja que corre cercana al mar y al Río de La Plata que va desde

Mientras que la alerta por tormentas fuertes abarca prácticamente tOlavarría, parte del centro de la Provincia, todo el oeste bonaerense, desde Carmen de Patagones al sur hasta Arrecifes y Capitán Sarmiento, entre otros distritos, al norte.

Esa alerta, además, se prevé que mañana se desplace hacia el oeste y “llene” todo el territorio bonaerense.

Lluvias y descenso de temperatura

Según los expertos de Meteored, “el primer sistema frontal frío comenzará a desplazarse sobre la franja central del país entre este miércoles y el jueves. Su avance dará lugar a precipitaciones de carácter disperso y variable, sin una distribución homogénea, pero con impacto en varias provincias clave”.

Entonces, “las zonas con mayor probabilidad de recibir precipitaciones durante este período serán La Pampa, la provincia de Buenos Aires y algunos sectores de Córdoba”.

El segundo sistema frontal está previsto que llegue el fin de semana: “Con este nuevo sistema se espera el desarrollo de lluvias, chaparrones y tormentas en gran parte del centro del territorio nacional”.

La próxima semana se prevé un alivio del calor sofocante. “Tras un enero dominado por valores extremos y un comienzo de febrero con características similares, se espera un descenso térmico importante”, cierran desde Meteored.

Fuente: Agencia DIB