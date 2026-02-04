Trágico choque en Ruta 60: un menor falleció y una niña de 2 años continúa internada

De acuerdo a diversos medios de la región, un niño de 12 años perdió la vida y una niña de 2 años permanece internada en estado delicado tras un violento choque ocurrido en las primeras horas de este miércoles sobre la Ruta Provincial 60, en las cercanías de Carhué.

Según pudo saber Infoeme, el trágico siniestro -que generó un amplio operativo de emergencia- se produjo en el tramo que une esa localidad con Guaminí, aproximadamente a la altura del kilómetro 569.

Allí chocaron un camión Mercedes Benz con remolque, conducido por un hombre de 46 años que circulaba desde Buenos Aires rumbo a Río Negro, y un automóvil Peugeot 308. En este último viajaba una familia compuesta por una mujer de 31 años, hombre de 40 años y sus tres hijos: una niña de 2, un niño de 12 y un joven de 19.

Como consecuencia del impacto, el menor de 12 años fue trasladado de urgencia al Hospital San Martín de Carhué, donde falleció pese a las maniobras médicas. Por otro lado, la niña de 2 debió ser derivada en estado reservado al Hospital Penna de Bahía Blanca, donde continúa internada con pronóstico "delicado".

En el lugar trabajaron efectivos de la Comisaría de Carhué, Policía Científica, Policía Vial de Guaminí, Bomberos Voluntarios de Carhué y ambulancias del Hospital San Martín, que asistieron a las víctimas y realizaron las tareas correspondientes.

La causa fue caratulada como homicidio culposo y lesiones culposas.