Detuvieron en Olavarría a un hombre de 35 años por comercializar estupefacientes

Un hombre de 35 años fue detenido en Olavarría en el marco de una causa por comercialización de estupefacientes que investiga la Justicia bonaerense, tras una serie de trabajos realizados por personal de la Subdelegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas.

La investigación se inició el 7 de noviembre de 2025, cuando se llevaron a cabo tres allanamientos en distintos puntos de la ciudad. Como resultado de esos procedimientos, dos mujeres —madre e hija— fueron detenidas, acusadas de llevar adelante la venta de drogas. En aquellos operativos se secuestró cocaína, balanzas de precisión, teléfonos celulares y dinero en efectivo. La causa contó desde un inicio con la intervención de la Fiscalía N° 19.

A partir del avance de la investigación, los detectives lograron reunir pruebas que permitieron establecer la presunta participación de un sujeto masculino, quien se encontraba cumpliendo prisión domiciliaria y portaba una tobillera electrónica de monitoreo. Según se determinó, el hombre sería el encargado de proveer el material estupefaciente a las mujeres para su posterior comercialización.

De acuerdo a Noticias de Azul, con los elementos reunidos, el Ministerio Público Fiscal solicitó las correspondientes órdenes de allanamiento y detención, las cuales fueron otorgadas por el Juzgado de Garantías N° 2 de Olavarría, a cargo del doctor Carlos Villamarín, en el marco de la IPP N° 4840-25.

En ese sentido, este lunes efectivos de la Subdelegación de Drogas Ilícitas concretaron un allanamiento en una vivienda ubicada en calle Ayacucho al 2300, donde se procedió a la detención del imputado. Tras ser puesto a disposición de la Justicia, se le otorgó cupo en el Servicio Penitenciario Bonaerense y fue trasladado para su alojamiento a la Unidad Penitenciaria N° 2 de Sierra Chica.

Fuente: Noticias de Azul.