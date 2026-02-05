Hace 68 años nacía el CONICET, la "fábrica" de científicos presente en 10 ciudades bonaerenses

Houssay, el niño prodigio

, el premio Nobel Bernardo Houssay creó y asumió como primer presidente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. También son fruto delotros dos Premios Nobel, Luis Federico Leloir (Química, en 1970) y el bahiense César Milstein (Medicina en 1984).

Bernardo Alberto Houssay nació en la ciudad de Buenos Aires, el 24 de abril de 1887. Sus padres -Alberto Houssay y Clara Laffont- habían llegado desde Francia poco antes de su nacimiento y desde chico le inculcaron el valor del conocimiento.

Evidentemente eso dio resultado, ya que el joven Bernardo a los 13 años se graduó de bachiller en el Colegio Nacional de Buenos Aires, a los 17 se recibió de farmacéutico, y a los 23 obtuvo su título de médico en la Universidad de Buenos Aires (UBA).

Fue el segundo Premio Nobel argentino -el primero fue Carlos Saavedra Lamas, en 1936, Premio de la Paz- cuando fue distinguido por la Academia sueca en 1947, en su especialidad, Medicina. ¿Su logro? Descubrió el papel que juega la glándula hipófisis en la regulación del azúcar en sangre. Antes de él, se creía que solo el páncreas (insulina) controlaba la glucosa. Su hallazgo fue la piedra angular para entender y tratar la diabetes.

El padre del CONICET

Bajo su presidencia -durante la cual Houssay trabajó ad honorem- se creó la Carrera del Investigador Científico (CIC). Fue una revolución: por primera vez en Argentina, una persona podía decir "mi profesión es investigar" y recibir un sueldo del Estado por ello, con evaluaciones de calidad cada dos años. El resultado fue el desarrollo científico argentino, el único país de Latinoamérica con tres premios Nobel en Ciencia.

El pensamiento del Premio Nobel

A pesar de sus raíces europeas y de haber recibido ofertas para trabajar en los mejores laboratorios del mundo, Houssay siempre dijo: "Mi lugar está en Argentina".

Hay dos frases que resumen su forma de pensar la Argentina:

"Los países ricos lo son porque dedican dinero a la investigación científica y tecnológica; y los países pobres lo siguen siendo porque no lo hacen".

"La ciencia no es cara, lo caro es la ignorancia. No deseo que mi país sea una potencia militar, sino una potencia cultural y científica, porque eso es lo que da la verdadera independencia".

El CONICET hoy

Presidido por el veterinario especializado en Genética Daniel Salamone , el CONICET actualmente reúne más de 11.800 investigadores , unos 10.300 becarios de doctorado y postdoctorado, más de 2.800 técnicos y profesionales de apoyo a la investigación y aproximadamente 1.400 administrativos. Todos ellos trabajan en sus 17 Centros Científico Tecnológicos (CCT), 7 Centros de Investigaciones y Transferencia (CIT), un Centro de Investigación Multidisciplinario y más de 300 Institutos y Centros exclusivos del CONICET y de doble y triple dependencia con universidades nacionales y otras instituciones. La actividad se desarrolla en cuatro grandes áreas del conocimiento :

Ciencias Agrarias, de Ingeniería y de Materiales

Ciencias Biológicas y de la Salud

Ciencias Exactas y Naturales

Ciencias Sociales y Humanidades

La visión federal de Houssay

Desde el primer día impulsó que el CONICET tuviera presencia en las provincias, otorgando becas para que los científicos se formaran en el exterior y volvieran a sus ciudades de origen.

Actualmente y pese a los ajustes del Gobierno Nacional, el CONICET cuenta con más de 130 institutos de investigación funcionando en la Provincia de Buenos Aires, en especial los Centros Científicos Tecnológicos (CTC), la creación de Houssay.

Las ciudades bonaerenses donde el CONICET está presente

CCT La Plata: es la sede con mayor concentración de investigadores del país después de CABA. Coordina institutos que trabajan en conjunto con la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). Sus especialidades son Astronomía, Biología, Química y Humanidades.

CCT Mar del Plata: con las especialidades de Biología marina, Oceanografía y Tecnología de Materiales (INTEMA).

CCT Bahía Blanca; muy vinculado a la Universidad Nacional del Sur (UNS). Sus especialidades son Oceanografía, Ingeniería Química y Bioquímica.

CCT Tandil: especializado en Veterinaria, Física de Materiales y Ciencias de la Computación.

CCT Nordeste (Luján): con fuerte base en la Universidad Nacional de Luján (UNLu) y la de General Sarmiento.

CCT San Justo (La Matanza): coordina la investigación en el cordón del conurbano bonaerense, vinculando la ciencia con la industria local.

Nodo de Gestión Chascomús: sede del Instituto de Investigaciones Biotecnológicas, pionero en biotecnología animal y vegetal.

Nodo de Gestión Pergamino / Junín: vinculado al INTA con especialidad en genética agropecuaria.

Nodo de Gestión Azul: con institutos dedicados a la hidrología y las ciencias agrarias.