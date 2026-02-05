Monte Hermoso registró una ocupación hotelera de 87% en enero con consumos “gasoleros”

Con picos de hasta 98%, el municipio bonaerense de Monte Hermoso registró en promedio una ocupación hotelera de 87% durante todo enero, aunque las familias optaron por vacaciones “gasoleras” con consumos mínimos.

“Nos volvimos a posicionar como un destino familiar clave en la región, con una alta demanda de alquileres de viviendas y complejos habitacionales”, celebraron desde la administración local, que comanda el peronista Hernán Arranz.

En la misma línea, el secretario de Turismo y Cultura local, Franco Gentili, detalló que el promedio de ocupación hotelera fue bueno “a pesar del momento económico actual, que repercutió sobre todo el abanico gastronómico y de entretenimiento”.

“Fue un enero con mermas durante la semana y picos más fuertes los sábados y domingos, se destacó la segunda quincena por sobre la primera, además las estadías fueron más cortas y mantuvimos un perfil federal y familiar”, amplió el funcionario de Monte Hermoso.

En detalle, el mes inicio con un máximo de ocupación hotelera de 98%, mientras que el mínimo registrado se dio el martes 13 con 73%. Además, el sector inmobiliario alcanzó a lo largo de enero un 93%, mientras que los complejos turísticos treparon el 95%.

“Monte Hermoso sigue posicionado claramente como un destino familiar, por lo que las casas y complejos se imponen al sector hotelero”, destacó Gentili, tras señalar que en la Oficina de Turismo se atendieron alrededor de 1.126 consultas presenciales, de las cuales 32% correspondieron a la búsqueda de alojamiento.

De todas maneras, el funcionario local reconoció que los buenos números de ocupación hotelera no se vieron reflejados en el consumo, una situación que ya fue advertida en otros puntos de la Costa Atlántica bonaerense, donde se habla de un verano de turistas “gasoleros”.