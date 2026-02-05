El Municipio realiza un Relevamiento Gastronómico en todo el Partido

El Municipio informó que se encuentra en marcha un relevamiento gastronómico en todo el Partido, con el objetivo de obtener información precisa y actualizada, para luego poder brindarla tanto a efectores privados, como a vecinos, vecinas y visitantes.

El trabajo se realizará desde la Secretaría de Desarrollo Económico y Productivo, a través de la Coordinación de Turismo. Consiste en la visita a comercios con la intención de actualizar, como todos los años, la plaza gastronómica con todos los datos de contacto. Esa información es utilizada por el Municipio tanto para promocionar en distintos eventos como para brindar la guía de servicios a quienes nos visitan.

Vale destacar que desde la Secretaría de Desarrollo Económico se brinda información turística, logística y de servicios con los que cuenta la ciudad a distintos organizadores de eventos deportivos, culturales, académicos y sociales que planifican una propuesta en nuestra ciudad.

En ese sentido, se ejemplificó que la información obtenida permite a organizadores de eventos plantear propuestas que pongan en valor las ofertas particulares con las que cuenta nuestro Partido. El turismo de eventos es uno de los ejes estratégicos, ya que cuenta con una cadena de valor que involucra diversidad de servicios y productos, activa la plaza hotelera y gastronómica local.

Se explicó que durante el relevamiento se consulta la cantidad de cubiertos, tipos de menús e información de contacto, como datos relevantes a publicar en la guía gastronómica.