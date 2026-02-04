Luca Crivelli tiene nuevo destino en el ascenso italiano | Infoeme
Luca Crivelli tiene nuevo destino en el ascenso italiano

Luca Crivelli seguirá su carrera en el ascenso italiano y sumará su segundo equipo en el continente europeo.

En los últimos días se confirmó que Luca Crivelli jugará la venidera temporada en el Otrepó.

 

El delantero olavarriense reforzará el Otrepó FBC que ascendió recientemente a la cuarta división del fútbol italiano.

 

El elenco con sede en Broni que integra el Grupo B de la competencia de ascenso contará con Crivelli hasta final de temporada, luego de que el olavarriense sumara su primer semestre en el Novaromentin donde marcó 2 goles.

 

El olavarriense sumó sus primeros entrenamientos en el equipo y fue convocado para su primer partido, donde el "Rojiblanco" se impuso 1 a 0.

 

