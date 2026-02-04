Árbitros de Santa Fe para la revancha del “Chaira”

El venidero domingo, Racing enfrentará a Ferro Carril Oeste en la Revancha de la Final de la Región Pampeana Sur y en la previa, el Consejo Federal definió día, horario y árbitros.

Los segundos 90 minutos de la definición tendrán lugar el venidero domingo desde las 20:00 y en caso de persistir la igualdad, definirán por penales.

Los encargados de impartir justicia serán de Santa Fe, en una cuaterna encabezada por Maximiliano Manduca. Nicolás Mottier y Juan Bonnin serán los árbitros asistentes y Joaquín Urbani, el cuarto árbitro.