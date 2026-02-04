Árbitros de Santa Fe para la revancha del “Chaira” | Infoeme
Miércoles 04 de Febrero 2026 - 19:06hs
29°
Miércoles 04 de Febrero 2026 - 19:06hs
Olavarría
29°
Infoeme
 |  deportes
 |  Torneo Regional Amateur
 - 4 de Febrero de 2026 | 18:17

Árbitros de Santa Fe para la revancha del “Chaira”

Racing buscará llegar a la Final por el ascenso del Torneo Regional Amateur y será con día, horario y árbitros confirmados.

Foto: Analía Páez

El venidero domingo, Racing enfrentará a Ferro Carril Oeste en la Revancha de la Final de la Región Pampeana Sur y en la previa, el Consejo Federal definió día, horario y árbitros.

 

Los segundos 90 minutos de la definición tendrán lugar el venidero domingo desde las 20:00 y en caso de persistir la igualdad, definirán por penales.

 

Los encargados de impartir justicia serán de Santa Fe, en una cuaterna encabezada por Maximiliano Manduca. Nicolás Mottier y Juan Bonnin serán los árbitros asistentes y Joaquín Urbani, el cuarto árbitro.

 

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME