Bahía Blanca: mató a su madre en 2008 y recién ahora lo detienen para que cumpla la condena

Un hombre que mató a su madre en enero de 2008 y que fuera condenado hace más de una década, fue detenido este martes 3 en el barrio Montesinos depara cumplir la pena de prisión perpetua dictada en 2011.

Por orden del Tribunal en lo Criminal N° 1, efectivos de la seccional Sexta allanaron una vivienda ubicada en Félix Frías al 600, donde arrestaron a Sergio Daniel Pérez, hijo de la víctima, Carmen Alicia Flores, informó La Nueva.

Un horrendo crimen

El matricidio se produjo en la noche del 25 de enero de 2008, en la vivienda de Brickman 2980, donde Carmen Alicia Flores (65) fue apuñalada en varias oportunidades con un cuchillo tipo serrucho, con hoja de 19 centímetros, provocándole la muerte por un paro cardiorrespiratorio traumático.

Según se comprobó, el crimen sucedió por una discusión trivial, cuando la mujer le pidió a Pérez "que limpiara su pieza, que parecía un linyera", y éste la atacó con el cuchillo, en presencia de un cuñado y de tres niños de 8, 9 y 10 años, mientras le decía a su madre: "Esto es lo que querías". Pocas horas después, Flores falleció en el Hospital Penna.

El largo camino de la (in) justicia

Fuentes de la justicia de Bahía Blanca señalaron que Pérez fue sentenciado inicialmente en 2009, aunque luego el fallo fue anulado por el Tribunal de Casación. Obviamente esa decisión fue apelada y la Corte bonaerense ordenó un nuevo fallo, que en 2011 volvió a sentenciar al imputado a prisión perpetua.

Luego de más de una década y media de recursos de amparo, ahora se decidió que la sentencia quede firme y, por consiguiente, que el matricida sea arrestado.