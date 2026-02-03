Villa Mailín: provocó disturbios en el CAPS y terminó en la comisaría

Comando de Patrulla de Olavarría se hizo presente en el Centro de Atención Primaria de la Salud Nº 22 del barrio Villa Mailín y procedió a la detención de una mujer de 27 años.

De acuerdo a fuentes policiales, el hecho se produjo este martes en servicio territorial ubicado en Balcarce y Mendoza. Al momento de la intercepción la detenida estaba ocasionando disturbios dentro, en aparente estado de ebriedad.

Asimismo, se encontraba incitando a pelear a las personas que se encontraban allí.

En ese sentido, personal del CPO la trasladó a la Comisaría Segunda. Quedó a disposición del Juzgado Correccional de Olavarría.