Abrió la inscripción para la tercera edición de Atardecer de Feria

El Municipio informó que el próximo viernes 20 de febrero a partir de las 19 se realizará una nueva edición de Atardecer de Feria frente al Centro Cultural Municipal San José, sobre calle Riobamba en el sector delimitado entre Belgrano y Necochea.

Según detallaron, la propuesta se encuentra enmarcada en el programa Olavarría en Verano, el calendario de actividades gratuitas organizadas desde la comuna para disfrutas en espacios públicos de la ciudad y el Partido.

Desde la Coordinación de Economía Popular se indicó que ya está abierta la inscripción para emprendedores y feriantes que deseen participar ya se pueden anotar en las oficinas ubicadas sobre Moreno 2765, en el horario de 8 a 14 horas. La única modalidad de inscripción será presencial y el plazo cerrará el 13 de febrero.

Se detalló que los rubros participantes serán actividades productivas, prestaciones de Servicio, artesanos y emprendedores. No está incluida la reventa.

Se requiere que los participantes cumplan con ciertos requisitos, dependiendo de su rubro. En el caso de aquellos que se dedican a la elaboración de alimentos, se solicita la presentación del Certificado REPUPA, PUPAA, Puesto Fijo y/o Habilitación Municipal correspondiente.

Es importante señalar que la inscripción no garantiza automáticamente la participación en la feria, ya que la misma cuenta con cupos limitados y se tendrá prioridad por orden de inscripción. La confirmación oficial se efectivizará una vez que la persona se encuentre en el grupo de Whatsapp “Atardecer de Feria”.