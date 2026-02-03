Tormentas en el norteste bonaerense: lluvias intensas, ráfagas y posible caída de granizo

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó un aviso a corto plazo ante la formación de tormentas de variada intensidad en el norte bonaerense y el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

La inestabilidad se detectó por radar meteorológico este martes, luego de varios días de calor sofocante, que en la jornada alcanzaron los 37 grados. De acuerdo al aviso, la nubosidad ingresará desde el oeste a la provincia de Buenos Aires, alcanzando los distritos de Cañuelas, Esteban Echeverria, General Rodríguez, Hurlingham, Ituzaingó, La Matanza, Lomas de Zamora, Luján, Marcos Paz, Merlo, Moreno y Morón. Las lluvias también llevarán alivio a la Ciudad de Buenos Aires.

El parte del SMN advirtió que las tormentas serán fuertes, con lluvias intensas, ráfagas y posible caída de granizo.Bloqueo atmosférico histórico

La característica más saliente de lo que va de este verano 2026 ha sido escasez de lluvias y temperaturas altas y persistentes, debido a condiciones atmosféricas determinadas por lo que se llama bloqueo atmosférico, una combinación de factores que lleven a que una capa de aire caliente descienda y no permita el ingreso de frentes fríos desde el sur.

"El fenómeno de bloqueo atmosférico se caracteriza por la presencia de sistemas de alta presión prácticamente estacionarios. Estas configuraciones inhiben el avance de frentes fríos y limitan el desarrollo de tormentas, favoreciendo períodos prolongados sin lluvias y con temperaturas elevadas", precisó el meteorólogo Leonardo De Benedictis en el sitio especializado Meteored.

Y sumó: "Durante las últimas semanas, este patrón se manifestó con especial intensidad sobre el este del país, afectando de manera directa al Litoral, noreste argentino, Córdoba y gran parte de la provincia de Buenos Aires. En contraste, el margen oeste del territorio nacional, particularmente Cuyo y el noroeste argentino, registró precipitaciones superiores a los valores medios".

