Asamblea General Ordinaria de la Asociación Pelucas Solidarias Olavarría | Infoeme
Miércoles 04 de Febrero 2026 - 12:10hs
27°
Miércoles 04 de Febrero 2026 - 12:10hs
Olavarría
27°
Infoeme
 |  comunidad
 | 
 - 4 de Febrero de 2026 | 11:51

Asamblea General Ordinaria de la Asociación Pelucas Solidarias Olavarría

Imagen Archivo

El Municipio de Olavarría, a través de la Dirección de Relaciones con la Comunidad, convocó a personas asociadas a participar de la Asamblea General Ordinaria de la Asociación Simple Sin Fines de Lucro Pelucas Solidarias Olavarría, que se llevará a cabo el próximo 6 de marzo en la sede de avenida Pringles 3189.

El primer llamado se realizará para las 19 horas, y segundo para las 20.

En la ocasión se va a tratar el siguiente orden del día:

1) La elección de dos socios para firmar el acta de la asamblea.

2) Tratamiento del ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2025. (Art. 28º del Estatuto Social).

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME