Asamblea General Ordinaria de la Asociación Pelucas Solidarias Olavarría

El Municipio de Olavarría, a través de la Dirección de Relaciones con la Comunidad, convocó a personas asociadas a participar de la Asamblea General Ordinaria de la Asociación Simple Sin Fines de Lucro Pelucas Solidarias Olavarría, que se llevará a cabo el próximo 6 de marzo en la sede de avenida Pringles 3189.

El primer llamado se realizará para las 19 horas, y segundo para las 20.

En la ocasión se va a tratar el siguiente orden del día:

1) La elección de dos socios para firmar el acta de la asamblea.

2) Tratamiento del ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2025. (Art. 28º del Estatuto Social).