Provincia resignó $80.000 millones en enero por la caída de la coparticipación nacional

La Provincia de Buenos Aires r esignó recaudación por $ 82 mil millones en enero a raíz de una caída de la coparticipación nacional que, a su vez, se produjo porque los bajos niveles de consumo interno impactaron negativamente en la recaudación de impuestos.

En enero, las transferencias a las provincias se derrumbaron un 6,7%, en promedio, lo que implica un recorte global de unos $400.000, medido contra el mismo mes del año pasado.

El foco de la caída de las remesas nacionales se explica por una merma en la recaudación del IVA, del 12%. El resto de los impuestos coparticipables, en tanto, cayó un 2,1%. El dato evidencia que el origen del recorte de fondos para el tesoro bonaerense es la baja en el consumo interno, que es lo que graba el IVA.

“ Con este modelo todas las provincias pierden ”, señaló a raíz de esos datos el ministro de Economía bonaerense, Pablo López. Añadió que “la caída de la coparticipación expone la inviabilidad del modelo económico y el carácter antifederal del Gobierno nacional”.

López, contra Nación

Los datos aparecen en medio de la tensa negociación del gobierno nacional con una serie de gobernadores en torno de la reforma laboral, que se tratará en el Senado. El Ejecutivo por ahora se niega a resignar el capítulo que baja el impuesto a las ganancias de las sociedades comerciales, que los mandatarios resisten porque implica una caída de las transferencias a sus distritos. (DIB)