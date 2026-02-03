Récord histórico en Puerto Quequén: más de 1.200.000 toneladas exportadas en enero

El número habla por sí solo: 1.216.779 toneladas. Tal fue el movimiento de mercaderías exportadas desde Puerto Quequén durante enero, lo que constituye una marca histórica para la estación marítima, una de las principales de la Provincia de Buenos Aires.

Entre el 1 y el 31 de enero, ese puerto operó un total de 39 buques, con una eslora máxima de 229 metros y un promedio superior a las 31 mil toneladas por nave, reflejando un funcionamiento eficiente, ordenado y alineado con la logística que demanda el comercio internacional. Este desempeño reafirma el rol estratégico de Puerto Quequén dentro del sistema agroexportador argentino.

De Puerto Quequén para todo el mundo

El análisis por país de destino muestra una marcada diversificación de mercados. Arabia Saudita encabezó el ranking con más de 390 mil toneladas, representando el 32% del total exportado, seguido por Bangladesh, Vietnam, Brasil, Tailandia, Irán, Chile y China.

Los cereales a la cabeza

Enero estuvo claramente liderado por los productos del complejo cerealero, columna vertebral de la agroexportación argentina. La cebada forrajera fue la principal, con más de 481 mil toneladas, seguida por el trigo (403 mil) y el maíz (140 mil). En menor medida seguimiento cebada cervecera, pellets de girasol y aceite de girasol.

Fuente: Agencia DIB