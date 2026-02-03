Provincia reactivó los concursos notariales y oficializó a 70 nuevos escribanos

La Provincia de Buenos Aires oficializó la designación de nuevos 70 escribanos titulares, tras más de una década sin concursos, en el marco del XXX Concurso para la Provisión de Titularidades de Registros Notariales. El titular de Justicia y Derechos Humanos bonaerense, Juan Martín Mena, firmó la resolución que destrabó el proceso y puso fin a una demora que se extendía desde 2012.

El acto contó con la presencia del presidente del Colegio de Escribanos de la provincia de Buenos Aires, Guillermo Longhi, quien acompañó la firma de la resolución. La decisión constituyó un paso clave en la regularización del sistema notarial bonaerense, tras años de reclamos pendientes.

Desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la gestión provincial encuadró la medida como una herramienta central para democratizar la función notarial. En ese sentido, la cartera provincial destacó que la falta de designaciones había generado vacancias prolongadas y desigualdades en el acceso al servicio.

En esa misma línea, las autoridades provinciales señalaron que la resolución permitió cerrar un proceso administrativo complejo, que había quedado inconcluso durante años. El último concurso se había iniciado en 2012 y su sustanciación se completó recién en 2015, sin que se avanzara entonces en las designaciones definitivas.

Ante este escenario, la Provincia avanzó con la cobertura de registros notariales en distintos distritos, con el objetivo de fortalecer la estructura institucional y dotar de mayor previsibilidad al sistema. La decisión también apuntó a ordenar la situación de aquellos registros que permanecían bajo interinatos prolongados.

Luego de la firma, el titular del Colegio de Escribanos subrayó el valor institucional del avance alcanzado, tras más de una década sin designaciones. “Para nosotros representa una gran felicidad ver concretada esta etapa, que es el resultado de mucho trabajo y compromiso institucional”, expresó Longhi.

Además, el titular del cuerpo profesional valoró el respaldo del Ejecutivo bonaerense durante todo el proceso y resaltó la predisposición del ministro Mena para avanzar con las gestiones que culminaron en la firma de la resolución.

Finalmente, la resolución ministerial abrió además una nueva etapa dentro de la política notarial bonaerense. Desde el Gobierno provincial anticiparon que, una vez concluida esta instancia, la cartera de Justicia avanzará de inmediato con un nuevo proceso concursal para completar la regularización en todo el territorio.

Designaciones notariales: qué distritos de la Provincia recibieron a los nuevos escribanos

Con 70 nuevas designaciones de escribanos, la Provincia avanzó en la cobertura de registros notariales en todo el territorio bonaerense. La decisión incluyó distritos del conurbano, el interior y la Costa Atlántica, con impacto directo en la prestación del servicio local.

Entre los partidos alcanzados por la resolución, se encuentran Almirante Brown, Bahía Blanca, Berazategui, Campana, La Matanza, La Plata, Lanús, Lomas de Zamora, Merlo, Morón, Quilmes, San Isidro, Tigre y Vicente López. En tanto, la nómina también incluyó municipios del interior como Tandil, Tres Arroyos, Olavarría, Bolívar, Patagones y Nueve de Julio.

Desde la Provincia explicaron que la distribución territorial buscó atender vacantes históricas y equilibrar la cobertura notarial, con otros puntos del territorio provincial. Al respecto, el Gobierno bonaerense remarcó que la regularización permitirá mejorar los tiempos de atención y el acceso a trámites esenciales para la ciudadanía.

Concluida esta etapa, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos bonaerense, a cargo de Juan Martín Mena iniciará de forma inmediata un nuevo concurso. La cartera provincial apuntó a completar el proceso de normalización y evitar que se repitan demoras como las registradas en la última década.