Denuncia por abuso sexual en un campo de la familia Galli: qué se investiga y el descargo público

Días atrás se conoció una denuncia por abuso sexual que habría ocurrido en el establecimiento rural “Los Gatos”, ubicado en el cuartel XVI, frente a la estación Rocha.

El mismo pertenece a la familia del ex intendente de Olavarría Ezequiel Galli y del concejal Hilario Galli, quienes han realizado descargos en relación al tema.

Según la denuncia realizada por una joven de 20 años, el hecho habría ocurrido el sábado 24 de enero dentro del campo mencionado, cuando la joven se encontraba junto a sus hermanas y otros hombres. A partir de la acusación, la investigación quedó en manos de la fiscal Mariela Viceconte y se encuentra en una etapa inicial.

Tras radicarse la denuncia, el hermano de la joven se habría dirigido al establecimiento rural y se produjo una agresión contra los hombres que se encontraban allí. Como consecuencia de ese episodio, dos personas debieron ser asistidas en el Hospital Municipal de Laprida. Estos hechos se investigan en una causa paralela.

Al tomar estado público el caso, el ex intendente Ezequiel Galli realizó un descargo en redes sociales, donde aclaró que durante la fecha mencionada el campo estaba ocupado por trabajadores de la construcción que realizaban tareas de mantenimiento. En la misma línea, el concejal Hilario Galli afirmó que ningún integrante de su familia está involucrado en la causa y sostuvo que la persona denunciada no es allegada, remarcando la necesidad de que la Justicia actúe con celeridad.

Con información de Séptima Sección.