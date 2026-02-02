Se reubicarán distintos Ecopuntos para mejorar la separación de residuos: en dónde estarán

El Municipio informó que se reubicaron Ecopuntos en distintos sectores de la ciudad, en el marco de las políticas orientadas al cuidado del ambiente y a una correcta separación de los residuos.

Según detallaron, dicho proceso se desarrolla de manera gradual y por etapas mientras paralelamente se realiza el nuevo ploteo de la totalidad de los contenedores, con un diseño actualizado.

Los Ecopuntos que mantendrán su ubicación actual son:

Parque “Helios Eseverri”

Parque Mitre (Necochea y Brown)

Barrio CECO II, sobre Av. Trabajadores (frente al barrio Jardín)

En tanto, las nuevas ubicaciones de Ecopuntos serán:

Parque Sur (sobre Av. Avellaneda)

Zona Facultad (sobre Av. Del Valle)

Casa del Bicentenario (sobre calle Cerrito)

Junín y Av. Pueyrredón

A partir de esta semana, los Ecopuntos estarán disponibles para su uso en las mencionadas ubicaciones. Asimismo, la reubicación de los Ecopuntos en estas zonas estará acompañada por un trabajo en territorio a cargo de las promotoras ambientales de la Cooperativa Viento en Contra. Estas acciones tendrán como objetivo informar y sensibilizar a vecinos y vecinas sobre la correcta utilización de los contenedores, los materiales que pueden disponerse y la importancia de la separación en origen, fortaleciendo las políticas de reciclaje y gestión integral de residuos.

En una segunda etapa se avanzará con los Ecopuntos de menor capacidad, anteriormente denominados Puntos Verdes, que contarán con un nuevo ploteo. A partir de su reubicación, en estos contenedores se podrán disponer los mismos materiales que en los Ecopuntos de mayor tamaño, motivo por el cual se unifica su denominación. Se podrá depositar papel y cartón, botellas plásticas y de vidrio, latas y envases de aluminio, conservas y envases de tetrabrik. Durante las próximas semanas se informarán oportunamente las nuevas ubicaciones de estos dispositivos.