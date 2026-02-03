El girasol, el cultivo estrella: las exportaciones crecieron el 46,8% en 2025

Cosecha histórica

No caben dudas de que el complejo girasolero es uno de los motores del agro. El último informe de coyuntura de la Asociación Argentina de(ASAGIR) destaca un crecimiento del 46,8% en el valor de las exportaciones entre enero y noviembre de 2025 y una suba del 11% en el precio FOB local en los últimos seis meses.

El buen desempeño del sector se sostiene tanto en variables internas como externas, señala el documento. En el plano local, la campaña 2025/26 avanza con rindes superiores a los promedios históricos, aún en un escenario de limitaciones hídricas. Datos de la Bolsa de Cereales indican que ya se cosecharon cerca de 300.000 hectáreas, equivalentes al 11,1% del área apta, con un rinde medio nacional de 22,7 quintales por hectárea, según informó El Ciudadano de Cañuelas.

Por regiones, el NEA lidera el avance de cosecha con el 52% del área recolectada y un rinde promedio de 23 qq/ha, mientras que el Centro-Norte de Santa Fe alcanza el 20% del área cosechada con 21,1 qq/ha. Si bien la falta de lluvias redujo la proporción de lotes con condición hídrica óptima, el informe subraya que el 100% del área restante se mantiene en condiciones normales a excelentes.

El mundo demanda girasol

El contexto internacional también juega a favor del girasol argentino. De acuerdo con el último informe del USDA (el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos), publicado el 12 de enero de 2026, la caída de la producción en el hemisferio norte abre oportunidades comerciales para el país.

Se proyecta que la participación argentina en el comercio mundial de aceite de girasol pase del 10,8% al 12%, impulsada principalmente por la fuerte merma productiva de Ucrania, cuya cosecha caería un 19,2% interanual. En conjunto, los principales competidores del hemisferio norte reducirían su producción en más de 2,2 millones de toneladas.

Esta menor oferta global se refleja en una relación stocks/consumo más ajustada, que bajaría del 13,9% al 11,9%, sosteniendo la firmeza de los precios internacionales. En el mercado local, el valor FOB del aceite de girasol subió de 1.109 dólares por tonelada en julio a 1.250 dólares en enero de 2026, según datos oficiales. En tanto, el precio del grano en Rosario se ubica en torno a los 467.000 pesos por tonelada.

El dinamismo del sector también se refleja en el comercio exterior. Entre enero y noviembre de 2025, el complejo girasolero exportó 2.019 millones de dólares, lo que representa el 4,3% del total de las ventas del complejo agroindustrial argentino.

Para la campaña 2025/26, ASAGIR proyecta una cosecha de 5,5 millones de toneladas, un 7,8% más que el ciclo anterior, volumen que permitiría capitalizar la menor oferta de los competidores internacionales y reforzar la presencia argentina en los mercados globales.

El girasol en la provincia de Buenos Aires

Es, por lejos, la zona más importante del país. Los suelos de esta región son ideales para que el girasol rinda al máximo y genere mucho aceite. Y es en enero y comienzos de febrero cuando los campos se pintan de amarillo con los girasoles mirando al cielo.

La Zona Sudeste (Balcarce, Lobería, Necochea y Tandil) es el "corazón" del girasol de alta calidad. Mientras que en Coronel Suárez, Saavedra, Puan y Bahía Blanca el girasol resiste mejor los veranos secos de la zona.