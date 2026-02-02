Designaron 70 escribanos y escribanas en Olavarría y otros distritos bonaerenses

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan Martín Mena, y el presidente del Colegio de Escribanos de la provincia de Buenos Aires, Guillermo Longhui, firmaron la resolución en la que se designaron 70 escribanos y escribanas para 49 distritos bonaerenses.

Las designaciones se enmarcan en el XXX (trigésimo) Concurso para la Provisión de Titularidades de Registros Notariales. Y luego de 11 años, la provincia de Buenos Aires avanzó en la designación de Titularidades de Registros Notariales, una política fundamental para democratizar la función notarial.

Estos 70 notarios se encuentran distribuidos en todo el territorio de la Provincia y mejorarán los servicios que necesitan las y los bonaerenses. Finalizado este proceso se comenzará a trabajar inmediatamente en el nuevo proceso concursal para regularizar definitivamente la situación en toda la Provincia.

Las designaciones corresponden a los distritos de Almirante Brown, Bahía Blanca, Berazategui, Bolívar, Campana, Carlos Tejedor, Cañuelas, Coronel Brandsen, Coronel Pringles, Coronel Suárez, Colón, Dolores, Escobar, Esteban Echeverría, Exaltación de la Cruz, Ezeiza, Florentino Ameghino, General Arenales, General Pueyrredón, General Rodríguez, Hurlingham, Ituzaingó, La Matanza, La Plata, Lanús, Lobos, Lomas de Zamora, Luján, Magdalena, Malvinas Argentinas, Merlo, Moreno, Morón, Necochea, Nueve de Julio, Olavarría, Patagones, Pilar, Pinamar, Presidente Perón, Quilmes, San Cayetano, San Isidro, San Pedro, Tandil, Tigre, Tornquist, Tres Arroyos, Vicente López.

El último concurso para la designación de notarios se había realizado en el año 2012, y finalizado su sustanciación con la firma de la resolución ministerial en el año 2015.