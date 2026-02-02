Choque frontal entre un auto y una moto camino a Las Grutas: un muerto

Un motociclista de 26 años murió al protagonizar un choque frontal contra un auto en la provincia de Río Negro.

El hecho ocurrió a la altura del kilómetro 1.007 de la Ruta 22, cerca de la localidad de Darwin, donde una familia, que circulaba a bordo de un Chevrolet Prisma blanco desde la ciudad neuquina de Zapala en dirección a Las Grutas, embistió a una moto de 110 centímetros cúbicos, conforme a la información de medios locales.

La víctima, identificada como Mario Oscar Navarro, transitaba en sentido Choele Choel-Darwin y falleció a causa de las graves heridas.

El vehículo de mayor porte era manejado por un policía retirado de 66 años, al tiempo que se encontraba acompañado por su esposa de 63, dos adultos de 67 y un menor de 7.

Ambos rodados fueron destrozados ya que la rueda delantera izquierda se desprendió del Prisma y la moto quedó al costado de la traza, motivo por el que intervinieron efectivos de la Comisaría 8ª de Choele-Choel.

Personal de Gabinete de Criminalística realizó peritajes de rigor, mientras que el Cuerpo de Seguridad Vial interrumpió el tránsito durante varios minutos y preservó la escena.

La Justicia intenta determinar las circunstancias del accidente que causó estupor y conmoción en la comunidad al tratarse de una zona muy concurrida en época de vacaciones. (NA)