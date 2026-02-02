Emiten alerta amarilla por tormentas para este martes en Olavarría y la zona

El Servicio Meteorlógico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para Olavarría y la región para la madrugada de este martes.

De acuerdo al pronóstico oficial de Alertas y Advertencias, el Partido, General La Madrid y Laprida serán afectadas por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes.

"Las mismas estarán acompañadas principalmente por lluvias abundantes en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo, y ráfagas intensas que pueden alcanzar los 75 km/h", explicó el organismo.

Tras la caída de más de 2 milímetros de lluvia durante el domingo, se esperan valores acumulados entre 40 y 70 mm, pudiendo ser superados de manera puntual.