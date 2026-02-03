El Municipio realiza trabajos de mantenimiento de calles en Villa Aurora | Infoeme
Martes 03 de Febrero 2026 - 12:58hs
30°
Martes 03 de Febrero 2026 - 12:58hs
Olavarría
30°
Infoeme
 |  comunidad
 | 
 - 3 de Febrero de 2026 | 12:33

El Municipio realiza trabajos de mantenimiento de calles en Villa Aurora

Como parte del plan de mantenimiento permanente que lleva adelante el Municipio de Olavarría, a través de la Secretaría de Obras, Infraestructura y Servicios Públicos, en la jornada de este martes se desarrollaron trabajos de mejoramiento de calles internas en Villa Aurora.

Puntualmente durante la mañana las tareas se realizaron sobre calle Azucena, entre Autopista Fortabat y calle Balcarce, con equipamiento, personal y recursos propios, con la finalidad de mejorar las condiciones de circulación en dicho sector y la evacuación superficial del agua, especialmente en períodos de lluvias intensas, cuando se originan mayores inconvenientes.

En Villa Aurora las obras consistieron en la limpieza, nivelación de calles y agregado de material para dejar la traza en adecuadas condiciones para el tránsito diario.

Cabe recordar que estas acciones se despliegan de manera continua, comprendiendo distintas mejoras que van desde la limpieza de micro basurales, mejoramiento de calles, trabajos hidráulicos y mantenimiento de infraestructura, con el propósito de brindar mejor calidad de vida para vecinos y vecinas del Partido de Olavarría, teniendo en cuenta el relevamiento de las principales problemáticas detectadas por el Municipio como así también los pedidos presentados por la comunidad.

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME