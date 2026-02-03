El Municipio realiza trabajos de mantenimiento de calles en Villa Aurora

Como parte del plan de mantenimiento permanente que lleva adelante el Municipio de Olavarría, a través de la Secretaría de Obras, Infraestructura y Servicios Públicos, en la jornada de este martes se desarrollaron trabajos de mejoramiento de calles internas en Villa Aurora.

Puntualmente durante la mañana las tareas se realizaron sobre calle Azucena, entre Autopista Fortabat y calle Balcarce, con equipamiento, personal y recursos propios, con la finalidad de mejorar las condiciones de circulación en dicho sector y la evacuación superficial del agua, especialmente en períodos de lluvias intensas, cuando se originan mayores inconvenientes.

En Villa Aurora las obras consistieron en la limpieza, nivelación de calles y agregado de material para dejar la traza en adecuadas condiciones para el tránsito diario.

Cabe recordar que estas acciones se despliegan de manera continua, comprendiendo distintas mejoras que van desde la limpieza de micro basurales, mejoramiento de calles, trabajos hidráulicos y mantenimiento de infraestructura, con el propósito de brindar mejor calidad de vida para vecinos y vecinas del Partido de Olavarría, teniendo en cuenta el relevamiento de las principales problemáticas detectadas por el Municipio como así también los pedidos presentados por la comunidad.