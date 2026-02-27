El "Chaira" cuenta los días para la Liga Federal: hubo presentación 

Siete días faltan para el comienzo de la Liga Federal y, cena mediante, presentó en sociedad a su plantel.

En instalaciones de "El Bodegón" de Racing y con la organización de la Subcomisión de Básquet del “Chaira”, se llevó a cabo la presentación del plantel profesional que participará de la Liga Federal.

El elenco racinguista que vuelve tras tres años a la tercera categoría del básquet nacional contará con seis jugadores mayores nacidos en Olavarría de los siete permitidos.

“Estoy muy contento por estar acá presentando el equipo que nos representará. Hay buena energía y un gran grupo de trabajo y eso se nota” sostuvo Hugo Fayanás presidente de la entidad al inaugurar la conferencia de prensa que sirvió como antesala a una noche de pizza libre para alrededor de un centenar de personas.

En sintonía, Ignacio Guido confirmó que “estoy súper orgulloso del plantel que armamos, es gente que quiere estar en el club y con jugadores de la Ciudad en un Torneo que es muy caro”. Además, el dirigente agradeció a sus compañeros de subcomisión, a los sponsors y a las familias por el incansable apoyo y aseguró que seguirán las propuestas para recaudar fondos.

Por último, fue el turno de los protagonistas en el rectángulo de juego y tomaron la palabra Matías Orlando, DT del equipo y Marcos Risso, una de las fichas mayores.

“Agradezco a la gente que pone el cuerpo, hace 16 años que estoy en el Club y ha pasado mucha gente y muchos dirigentes, pero queda claro que Racing es familia, el que llega se quiere quedar, quiere pertenecer”, aseguró Matías Orlando.

El DT “Chaira” que también dirigió al plantel en las anteriores participaciones dijo que “la ida es un proyecto a largo plazo, aunque intentaremos competir de la mejor forma posible a pesar de que no está bueno arrancar 4 partidos de visitantes”.

“Quédense tranquilos que vamos a dejar todo adentro de la cancha y dejar a la Estrellita en lo más alto” sentenció Marcos Risso antes de la presentación de los 19 jugadores que integran el plantel y de los juveniles que participarán del 3x3.

Racing integra la Zona A de la Conferencia Sudeste, donde en fase regular se enfrentará en cuatro oportunidades a Estudiantes de Olavarria e Independiente de Tandil y en dos a Sportivo Independiente y Ferrocarril Oeste de General Pico y All Boys de Santa Rosa, La Pampa, para totalizar 14 partidos.