Bochas: habrá presencia local en el Torneo Provincial de Segunda

La Asociación de Bochas “Ciudad de Olavarría” tiene a su primer representante en una competencia provincial ya que el pasado fin de semana, Emmanuel Lis logró su clasificación.

En Bolívar, Emmanuel Lis derrotó a Bolívar y 9 de Julio para lograr la clasificación a la cita provincial que tendrá lugar en Arenales 7 y 8 de marzo.

En primer turno fue victoria de Olavarría sobre Alejandro Re de 9 de Julio por 12 a 9 y luego venció al local Emmanuel Pérez por 12 a 3.

Por otro lado, las canchas locales albergaron el Selectivo de Parejas Damas +50 con la participación de cuatro equipos que jugaron con el formato de doble eliminación. La victoria fue para Beatriz Maceo, Fernanda López y Cristina Etchegaray.

Las jugadoras de Pueblo Nuevo y Álvaro Barros derrotaron al equipo de Loma Negra compuesto por Susana Zabaleta, Cora Maradeo y Jorgelina Ferreyra por 12 a 7 y lograron un boleto más para el Campeonato Provincial que tendrá lugar del 20 al 22 de marzo en General Alvear.

Alejandra Mateucci, Silvia Battiato y Karina Urrutia ya estaban clasificadas.

