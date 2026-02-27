Kiñewn: llega la 16° edición de la carrera de MTB

En la Escuela de Educación Especial N°505 se llevó a cabo la presentación oficial de la 16° edición de la Kiñewn que como en cada edición, será en beneficio de la institución educativa.

La presentación fue encabezada por el intendente Maximiliano Wesner, quien estuvo acompañado por el subsecretario de Deportes Juan Pablo Arouxet.

Además, estuvo presente la directora la Escuela N°505 Guillermina Fernández, representantes de la Cooperadora del establecimiento y referentes de Kiñewn, el grupo de ciclistas olavarrienses que desde hace más de una década han sabido fusionar con este evento el deporte, los paisajes más atractivos de nuestro Partido y la solidaridad.

“Gracias por permitir acompañarlos en algo que para nosotros es un compromiso, una obligación, pero también un orgullo. Ya es un clásico que potencia no sólo el deporte, sino también nuestro entramado mediante el movimiento turístico y económico que genera, pero también permite acompañar a una institución como lo es la Escuela 505, agradezco también que hayan elegido esta institución”, celebró el intendente Wesner.

La competencia se desarrollará el próximo domingo 8 de marzo desde las 10:30 horas, con punto de largada y llegada en el Balneario de Colonia San Miguel, pero con trayectos de más de 30 y 60 kilómetros en los que se recorrerán distintos caminos y senderos no sólo de esa localidad sino también de Sierras Bayas. La inscripción continúa abierta y ya confirmaron su participaron ciclistas de distintos puntos de toda la provincia de Buenos Aires.

“Desde nuestra institución no hay más que palabras de agradecimiento. Es el segundo año que vamos a trabajar con el grupo Kiñewn. El año pasado fue un gran beneficio para nuestra institución, nos permitió comprar materiales, mobiliario que hacían falta, también muchos materiales para los estudiantes. Se crean nuevos proyectos, así que este año esperamos que vuelva a suceder”, expresó Fernández.

Fuente: Prensa Municipal