La ABO presentó el inicio del calendario y la pelota

En instalaciones del Club Pueblo Nuevo se realizó la presentación del primer torneo oficial del 2026 para la Asociación de Básquet de Olavarría.

Diego Lancione, presidente de la ABO, encabezó la conferencia de prensa en compañía de Ariel Grosso gerente comercial de la empresa Ch1y deportistas de diferentes entidades que competirán desde el 7 de marzo en el Torneo Anual para las categorías formativas masculinas.

“Contaremos con 16 equipos que jugarán a dos ruedas un torneo anual, un torneo que fue pensado y diagramado de esta forma a pedido de los entrenadores que buscan una competencia que vaya subiendo el nivel. Creemos que estamos creciendo, pero esperamos más”, fueron las palabras de Diego Lancione en el inicio de la conferencia de prensa que contó con representante de las entidades, jugadores y jugadoras y público en general.

El Torneo Anual que dará inicio el primer fin de semana de marzo contará con “todos los equipos con chances de campeonar y además habrá ascensos y descensos al final de la temporada”.

Deportivo Argentino, Jorge Newbery y Mariano Moreno “que regresa después de 15 años, jugarán en la Zona B” y se transformaron en los nuevos clubes que la entidad reguladora del básquet local sumó para el 2026.

“Esperemos que los chicos puedan disfrutar la competencia” sentenció Diego Lancione antes de presentar a Ariel Grosso, gerente comercial de la empresa Ch1, pelota oficial CAB con certificado FIBA y que será utilizada en todas las competencias locales.

“La ABO no pretende nada de este convenio, solo facilitarle la realidad a los clubes”

“Con Olavarría hay un afecto especial porque fue la primera Asociación que nos abrió las puertas y escuchó nuestra propuesta que es acercar el mejor balón al mejor precio posible porque entendemos la realidad de los clubes”, aseguró Grosso sobre la pelota que será utilizada en toda la Provincia de Buenos Aires y en todas las competencias.

Fuente: Prensa ABO