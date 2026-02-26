Inauguraron el Parque Eólico CASA de YPF Luz y Cementos Avellaneda

En el mediodía de este jueves se llevó a cabo la inauguración oficial del Parque Eólico Casa de YPF Luz y Cementos Avellaneda, un acto que contó con la presencia de referentes de ambas empresas, como así también funcionarios municipales y provinciales. El intendente Maximiliano Wesner, junto a integrantes de su equipo de trabajo, participó de la actividad que ratifica a Olavarría como un sitio estratégico para la generación y también distribución de energías renovables.

El Parque Eólico CASA es un proyecto de YPF Luz y Cementos Avellaneda, ubicado a unos 10 kilómetros del casco urbano de la ciudad. Comprende de 9 aerogeneradores de última generación, que están emplazados tanto en el predio de la reconocida firma olavarriense, como así también en terrenos linderos, en una superficie total de 450 hectáreas.

El acto protocolar se desarrolló minutos después de las 11 horas, con la participación de la Subsecretaría de Minería de la Provincia de Buenos Aires María Laura Delgado, el CEO de Cementos Avellaneda José Luis Maestri y el CEO de YPF Luz Martín Mandarano. El intendente Wesner concurrió acompañado por la jefa de Gabinete Mercedes Landívar y el secretario de Desarrollo Económico y Productivo Pablo Di Uono. Vale destacar, a la par, que también estuvieron presentes y participaron del tradicional corte de cintas gerentes y directos de distintas áreas.

“Gracias a las dos compañías, a Cementos Avellaneda y a YPF Luz, por pensar en nuestra querida Olavarría, en el centro de la provincia de Buenos Aires, para plasmar este proyecto tan importante, que nos transforma y nos convierte en un polo eólico, que va a contribuir a la diversificación de nuestro entramado productivo”, ponderó Wesner.

CASA cuenta con una potencia instalada de 63 MW, y generará 260.487 MWh/año de energía renovable, que es equivalente a las necesidades energéticas de unos 72.000 hogares, evitando la emisión de más de 119.824 toneladas de CO2 al año.

José Luis Maestri, expresó que “para una empresa centenaria como la nuestra, que tiene un montón de historias y de hitos importantes, este es un momento súper memorable, súper importante. Es un hito importantísimo. En Cementos Avellaneda tenemos un propósito muy claro, que es impulsar el progreso responsable de la sociedad, desarrollando soluciones constructivas y con tres características que son muy importantes, una es con cercanía, la otra es con innovación y la otra es con sostenibilidad. Este proyecto lo refleja perfectamente”.

Mandarano, también hizo uso de la palabra y narró que “hemos convertido una idea, un sueño de muchos, en una realidad y es gracias a un trabajo en colaboración de mucha gente, del equipo de Cementos Avellaneda que nos permitió y nos dio la confianza de que podíamos hacerlo juntos”.