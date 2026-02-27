Básquet Local: Pueblo Nuevo "A" y San Martín, los ganadores de la fecha | Infoeme
Viernes 27 de Febrero 2026 - 15:02hs
31°
Viernes 27 de Febrero 2026 - 15:02hs
Olavarría
31°
Infoeme
 |  deportes
 |  Básquet Local
 - 27 de Febrero de 2026 | 14:46

Básquet Local: Pueblo Nuevo "A" y San Martín, los ganadores de la fecha

En la noche de este jueves se completó una nueva fecha del Torneo de Verano y en el Juan Manolio ganaron Pueblo Nuevo “A” y San Martín.

La competencia veraniega organizada por la Asociación de Básquet de Olavarría completó su tercera fecha y fue con festejos para Pueblo Nuevo "A" y San Martín.

 

El gimnasio de Pueblo Nuevo volvió a ser escenario de la competencia veraniega de Primera División y fue con festejos para uno de los equipos de Pueblo Nuevo y San Martín.

 

En primer turno, el duelo de anfitriones, Pueblo Nuevo derrotó al juvenil plantel del "Lobo" y, luego, San Martín estiró su invicto al vencer a El Fortín que no sale de perdedor.

 

Los resultados:

Pueblo Nuevo “A” 74 – 42 Pueblo Nuevo “B”

San Martín 86 – 77 El Fortín

 

Fuente: prensa ABO

 

Compartirla
  •   FACEBOOK
  •   TWITTER
  •   WHATSAPP

Notas Relacionadas

Deja tu comentario

Los comentarios publicados son de exclusiva responsabilidad de sus autores. Aquel usuario que incluya en sus mensajes algún comentario violatorio del reglamento será eliminado e inhabilitado para volver a comentar. Enviar un comentario implica la aceptación del Reglamento. Leer más.

LAS MÁS LEÍDAS EN INFOEME