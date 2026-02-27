Básquet Local: Pueblo Nuevo "A" y San Martín, los ganadores de la fecha

La competencia veraniega organizada por la Asociación de Básquet de Olavarría completó su tercera fecha y fue con festejos para Pueblo Nuevo "A" y San Martín.

El gimnasio de Pueblo Nuevo volvió a ser escenario de la competencia veraniega de Primera División y fue con festejos para uno de los equipos de Pueblo Nuevo y San Martín.

En primer turno, el duelo de anfitriones, Pueblo Nuevo derrotó al juvenil plantel del "Lobo" y, luego, San Martín estiró su invicto al vencer a El Fortín que no sale de perdedor.

Los resultados:

Pueblo Nuevo “A” 74 – 42 Pueblo Nuevo “B”

San Martín 86 – 77 El Fortín

Fuente: prensa ABO